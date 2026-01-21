Meteo Puglia | allerta gialla 21 gennaio piogge e temporali Le previsioni per il fine settimana Video

Il 21 gennaio, la Puglia si trova sotto allerta gialla a causa di piogge e temporali, causati dal passaggio del ciclone Harry. Dopo aver interessato le Isole Maggiori e la Calabria, il sistema meteorologico si sposta verso lo Ionio, portando condizioni di maltempo nella regione. Ecco le previsioni per il fine settimana, con aggiornamenti sulle perturbazioni in atto.

Il Ciclone Harry, dopo aver sferzato le Isole Maggiori e la Calabria, si sposta verso lo Ionio influenzando direttamente il meteo in Puglia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla valida per tutta la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, a causa di una circolazione depressionaria che continua a spingere correnti umide e instabili sulla nostra regione. Vediamo insieme le previsioni meteo per le prossime ore in Puglia. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

