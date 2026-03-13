A proposito di ciò che sta accadendo in Iran

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di condividere le loro opinioni sul cambiamento di regime in Iran. Alcuni considerano questa prospettiva come un obiettivo da raggiungere, altri la vedono come un’idea sbagliata. Le risposte raccolte offrono vari punti di vista su un tema che divide molte persone e che rimane al centro del dibattito internazionale.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di scriverci qualcosa su questo tema: il regime change in Iran è un sogno giusto o sbagliato? Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Negli ultimi giorni, in concomitanza con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta militare di Teheran, la locuzione regime change è tornata al centro del dibattito internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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