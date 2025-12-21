L’Inter infastidita dalla sconfitta | è andata in Arabia per 2,4 milioni E Chivu non ha mai battuto una big Gazzetta

La Gazzetta dello Sport rivela un clamoroso retroscena sulla squadra allenata da Chivu: il tecnico rumeno avrebbe constatato la fragilità mentale dei suoi ragazzi proprio nel big match contro il Napoli del 25 ottobre. Ne parla Roberto Maida. Inter, il Napoli è stato un crocevia: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta “L’ Inter è prima in Serie A ed è sesta, quindi provvisoriamente ammessa al salotto degli ottavi tra le pretendenti alla qualificazione in Champions League. In più ha superato il primo turno di Coppa Italia. Ha fallito l’obiettivo Supercoppa, è vero, ma è ben indirizzata sugli altri fronti nonostante diverse partite deludenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

