Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia da record al terzo posto!

Alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si tengono dal 6 al 15 marzo, si sono disputate gare in sei discipline diverse. La cerimonia di apertura si è svolta all’Arena di Verona e fino ad ora l’Italia si trova al terzo posto nel medagliere, con numerosi podi conquistati. Sono in programma ancora diverse competizioni fino alla fine dei nove giorni di evento.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Cina 12 9 12 33 2. USA 9 5 5 19 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto! Articoli correlati Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il terzo posto con il decimo oro!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è... Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 6ª Giornata: Italia da recordLe Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno visto l'Italia superare un traguardo significativo: la spedizione azzurra ha conquistato 17 medaglie,... Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Aggiornamenti e notizie su Medagliere Paralimpiadi Milano Temi più discussi: Segui il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; Paralimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia | Elenco completo per edizioni e per sport; Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 10; Il medagliere azzurro alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è recordI Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno eguagliato nel medagliere i ... tg24.sky.it Medagliere Paralimpiadi invernali Milano-Cortina: Italia quinta con 3 ori, domina la CinaTerminato lo spettacolo delle Olimpiadi invernali, l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo ... ilmessaggero.it Il medagliere L'Italia alle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ha collezionato finora in totale 9 medaglie, così suddivise: 3 oro 5 argento 1 bronzo Medaglie d'oro - Emanuel Perathoner, snowboard cross uomini. - Chiara Mazzel con la guida Nicola Cotti Cottini, - facebook.com facebook Disciplina per disciplina, ecco il Medagliere dell'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con tutte le medaglie vinte dagli atleti azzurri x.com