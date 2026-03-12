Zero abbraccia Bonaccorti | un gesto che ferma lo show

La conduttrice Enrica Bonaccorti è deceduta giovedì 12 marzo 2026 a causa di un tumore al pancreas. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Zero, che ha deciso di abbracciarla pubblicamente durante uno degli ultimi interventi televisivi. Il gesto ha attirato l’attenzione e ha interrotto momentaneamente lo show in corso. La notizia ha fatto il giro dei media e dei social network.

La conduttrice Enrica Bonaccorti ha lasciato questo mondo giovedì 12 marzo 2026, vittima di un tumore al pancreas. Il suo addio segna la fine di una vita pubblica caratterizzata da legami profondi e gesti umani, come quello di Renato Zero durante il concerto a Roma. Questo evento non è solo una perdita personale, ma riflette la capacità della società veneta di trasformare i momenti difficili in occasioni di solidarietà e memoria collettiva. Il gesto che ha fermato lo spettacolo. Nel gennaio scorso, precisamente il 25, si tenne al Palazzo dello Sport di Roma la seconda tappa del tour L’Orazero del cantante Renato Zero. Durante l’evento, la sala era gremita di pubblico, tra cui spiccava la figura di Bonaccorti seduta in platea accanto alla figlia Verdiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma.

