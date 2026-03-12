La WWE sta discutendo con il team di Jelly Roll per portarlo a partecipare a WrestleMania 42, che si terrà a Las Vegas. Secondo Fightful Select, questa trattativa è ancora in corso e la compagnia sta cercando di finalizzare l’accordo. La presenza del cantante all’evento potrebbe essere una possibile opzione nei prossimi mesi.

La WWE starebbe lavorando per portare Jelly Roll a WrestleMania 42. Secondo quanto riportato da Wrestlevotes Radio tramite Fightful Select, la compagnia è in trattativa con il team del cantante nella speranza di averlo presente all’evento di Las Vegas. Va precisato che al momento non si tratta di una conferma ufficiale: le fonti indicano che i colloqui in corso potrebbero portare a un’apparizione, ma nulla è stato ancora definito. Non è chiaro nemmeno se un’eventuale presenza di Jelly Roll includerebbe un match o si limiterebbe a un’apparizione non agonistica. Il debutto sul ring a SummerSlam 2025 e il gradimento del backstage. Jelly Roll non è nuovo al mondo della WWE: il cantante ha debuttato sul ring a SummerSlam 2025, dove ha fatto coppia con Randy Orton contro Drew McIntyre e Logan Paul. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Jelly Roll verso un match a WrestleMania 42?

