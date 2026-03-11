Mauro Icardi e Wanda Nara sono coinvolti in una causa legale riguardante alcune proprietà acquistate in Italia. L’attaccante ha presentato una richiesta per riottenere le case, mentre i due sono in fase di separazione ufficiale dall’anno scorso. La disputa si svolge davanti ai tribunali di Milano, dove si stanno discutendo i dettagli delle proprietà.

Milano – Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria tra Mauro Icardi e Wanda Nara. I due sono ufficialmente separati dall’anno scorso. L'attaccante 33enne argentino ex Inter, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato un'azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquistati in Italia durante il matrimonio, oggi al centro del contenzioso patrimoniale tra i due ex coniugi. Il patrimonio . Nella sua carriera nerazzurra Icardi ha acquistato due attici a Milano, uno in zona San Siro e l’altro a Porta Garibaldi, e due lussuose ville, una sul Lago di Como e un’altra a Galliate, in provincia di Novara. La questione è stata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mauro Icardi e Wanda Nara contro in tribunale: l’attaccante vuole indietro le case comprate in Italia

Articoli correlati

Leggi anche: Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

Approfondimenti e contenuti su Mauro Icardi

Temi più discussi: Wanda Nara e Spalletti, pace fatta dopo la lite per Mauro Icardi; Wanda Nara, ennesimo sfregio a Icardi: svuota la casa milanese, destinando gli oggetti alla discarica e alla donazione; Wanda Nara cancella Icardi dalla sua vita: svuota la casa e butta via tutto!; Wanda Nara e Spalletti, scoppia la pace. Il selfie che cancella anni di veleni: Che piacere, Mister.

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane(Adnkronos) - Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, ... notizie.it

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale: al via la battaglia sulle case italianeCerte storie sembrano destinate a non finire mai. Neanche dopo l'addio sentimentale. È il caso di Mauro Icardi e Wanda Nara, per i quali inizia un nuovo capitolo giudiziario. L’attaccante 33enne ... ilgiornale.it

Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante 33enne argentino, in forza attualmente al Galatasaray, ha avviato, a quanto apprende l'Adnkronos, un’azione legale per ottenere la restituzione degli immobili da lui acquista x.com

La risposta di Maxi Lopez su un possibile scenario di mercato che riguarda il "rivale" Mauro Icardi - facebook.com facebook