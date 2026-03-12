L’ASL di Pescara ha annunciato l’attivazione di misure di sicurezza più stringenti negli ospedali, tra cui l’uso di guardianie e sistemi di allarme. La decisione arriva in vista della giornata nazionale prevista per il 12 marzo, con l’obiettivo di tutelare il personale sanitario da eventuali episodi di violenza. Nessuna altra informazione sui dettagli delle misure è stata comunicata.

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha deciso di intensificare le misure di protezione per il proprio personale in vista della giornata nazionale prevista per il 12 marzo. L’iniziativa si concentra sulla prevenzione degli atti violenti e sulla promozione di una cultura del rispetto all’interno delle strutture sanitarie. La campagna, intitolata La violenza ferma la cura, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un ambiente sicuro eroga le cure. Oltre alla comunicazione esterna, l’ente locale sta potenziando i percorsi formativi interni dedicati alla gestione dei conflitti e alla de-escalation. Sono state inoltre implementate nuove tecnologie di sicurezza fisica, come pulsanti d’allarme e servizi di guardiania attiva nelle aree più esposte al rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza in ospedale: l’ASL attiva guardiania e allarmi

Articoli correlati

Ospedale | Aggressioni al personale sanitario, l'Asl replica ai sindacati: "L'azienda è all'avanguardia nelle misure anti violenza"Le precisazioni in seguito ai diversi episodi accaduti nei giorni scorsi al presidio di Livorno.

Crollo di Casoria, l'Asl Napoli 2 Nord attiva il supporto psicologico per le famiglie sgomberateI primi due incontri si sono già tenuti alla Biblioteca comunale di Casoria venerdì scorso e lunedì.

Aggressione Ospedale Vigevano #virale #neiperte #vigevano #notizie

Tutto quello che riguarda Violenza in ospedale l'ASL attiva...

Temi più discussi: Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio?sanitari: anche le Aziende modenesi rafforzano prevenzione, tutela e iniziative rivolte ai cittadini; Comunicazione e stampa | Violenza contro i professionisti della sanità: 211 aggressioni nel 2025; Pordenone, 12 marzo, CRI in ospedale contro la violenza sul personale sanitario; San Camillo: assistenza 24h per donne vittime di violenza.

Violenza su operatori sanitari: Ospedale Bambino Gesù, parte la campagna Il rispetto è la prima curaSono regole semplici, le capisce perfino un bambino!, dice l’infermiere Alessandro alla dottoressa Aurora. Aurora e Alessandro sono due pazienti del Bambino Gesù, hanno 11 e 10 anni e sono i ... agensir.it

Violenza in ospedale, una costola fratturata e 30 giorni di prognosi. La Cisl: Non è tollerabile lavorare così: la sicurezza non può più attenderePERGINE VALSUGANA. Una costola fratturata e 30 giorni di prognosi. E' ancora emergenza in corsia e ancora un caso di operatore aggredito sul posto di lavoro. Non è più tollerabile lavorare così, com ... ildolomiti.it

LA VIOLENZA FERMA L'ASSISTENZA In occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, abbiamo avviato la distribuzione capillare di un nuovo pieghevole informativo in tutti i nostri presidi e Pronto Socorso È un piccolo vad - facebook.com facebook

Meloni in Senato attacca i giudici che avevano ordinato la revoca dei trasferimenti nei cpr, in particolare “nel recente caso dei migranti irregolari condannati per violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e violenza sessuale su minore” x.com