Ennesimo incidente stradale sulla circonvallazione di Foggia violento scontro frontale tra due auto

Ennesimo grave incidente stradale a Foggia. Teatro del sinistro, la Ss 673, sulla circonvallazione di Foggia, dove intorno alle 14.30 di oggi, 19 dicembre, una Audi e una Peugeot si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto, piuttosto violento, le due autovetture sono rimaste seriamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Incidente sulla circonvallazione di Foggia: violento impatto tra due auto, tre feriti

Leggi anche: Incidente stradale all'alba, a Foggia: violento 'frontale' tra due auto in via Cerignola, 2 feriti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Orbassano: 26enne investito da un’auto, un altro grave incidente sulla Circonvallazione esterna; Frontale sulla Palermo-Sciacca, un’auto va a fuoco. Feriti e caos.

Orbassano: 26enne investito da un’auto, un altro grave incidente sulla Circonvallazione esterna - È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il giovane 26enne, investito nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 11 dicembre) da un’auto mentre attraversava la Circonvallazione esterna di Orbassano. ecodelchisone.it