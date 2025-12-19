Ennesimo incidente stradale sulla circonvallazione di Foggia violento scontro frontale tra due auto
Ennesimo grave incidente stradale a Foggia. Teatro del sinistro, la Ss 673, sulla circonvallazione di Foggia, dove intorno alle 14.30 di oggi, 19 dicembre, una Audi e una Peugeot si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto, piuttosto violento, le due autovetture sono rimaste seriamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
