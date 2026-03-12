Villaggi monasteri e comuni | la vita medievale nell’alto Reno

Nel cuore dell’alto Reno, tra villaggi, monasteri e comuni, si svolge un viaggio attraverso la vita medievale. Sono in programma sette incontri dedicati a esplorare l’Appennino nel Medioevo, un territorio che si estende tra Bologna e la Toscana. Questi eventi offrono l’opportunità di conoscere le comunità, le strutture e le testimonianze storiche di un’epoca ricca di fermento e trasformazioni.

Sei incontri per conoscere l' Appennino nel Medioevo, eternamente sospeso tra Bologna e la Toscana. L'associazione Nueter - Gruppo di studi alta valle del Reno, ha reso noto il programma di iniziative dedicate alle vicende medievali della montagna, che permetteranno ai partecipanti di compiere un viaggio nel tempo alla ricerca delle radici comuni di queste terre. Il ciclo di conferenze, curato dal professor Renzo Zagnoni, si svolgerà il venerdì pomeriggio, dalle 17.30 alla biblioteca Martinelli di Porretta Terme, e sarà suddiviso in tre fasi cronologiche. Si parte venerdì 13 marzo con 'Il confine appenninico. La conquista longobarda. Il governo del territorio', il primo incontro dedicato all'alto medioevo, per proseguire il 27 marzo con 'La cristianizzazione, le pievi più antiche.