Karim Benzema potrebbe lasciare l’Al-Ittihad e tornare in Italia. La Juventus si muove per portarlo in bianconero, ma la trattativa non è ancora chiusa. Il francese ha problemi con il club saudita e potrebbe essere disponibile a cambiare aria. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti sulla sua possibile firma con la Juve.

. Tutte le novità. La Juventus si ritrova, quasi involontariamente, al centro di un vortice di voci che accende la fantasia dei tifosi in queste ore di mercato. Il nome di Karim Benzema è tornato a circolare con prepotenza nei dibattiti, ma è doveroso tracciare una linea netta tra il sogno e la realtà fattuale: al momento non esiste alcuna trattativa concreta tra la società bianconera e il fuoriclasse. Non ci sono contatti diretti, né segnali che possano far pensare a un interesse reale della dirigenza per l’ attaccante, rendendo la pista, ad oggi, una pura suggestione priva di fondamento strategico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Benzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l’Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero

