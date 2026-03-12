Vibo Valentia dibattito sulla riforma della giustizia e il Codice Vassalli

A Vibo Valentia si è svolto un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e all’attuazione del “Codice Vassalli”. L’evento ha coinvolto diverse parti interessate che hanno discusso di come modificare il sistema giudiziario italiano, affrontando questioni legate a procedure e norme. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche di queste modifiche e sul loro impatto sulla democrazia.

Un incontro pubblico per discutere uno dei temi più delicati per la democrazia italiana: la riforma della giustizia e l'attuazione del cosiddetto "Codice Vassalli". L'appuntamento, promosso dal Comitato Provinciale per il Sì al referendum sulla giustizia, si terrà venerdì 13 marzo alle 18.00 presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, sotto il titolo "Un Sì per dare piena attuazione al Codice Vassalli". L'iniziativa vedrà la partecipazione di magistrati, avvocati, studiosi e rappresentanti della società civile, chiamati a confrontarsi sul tema della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, considerata centrale per il rafforzamento dell'equilibrio tra accusa e difesa.