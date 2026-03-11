Jacquemus Abito ‘le Robe Dentelle’ | La verità

Un nuovo abito firmato Jacquemus, chiamato 'le Robe Dentelle', è al centro dell’attenzione. La casa di moda ha presentato il modello, caratterizzato da dettagli in pizzo, in una collezione recente. L’attenzione si concentra sulla vestibilità e sui materiali utilizzati. L’articolo include anche una nota di trasparenza riguardante link di affiliazione e possibili commissioni, senza costi aggiuntivi per i clienti.

Trasparenza e paillettes: l'effetto 'French Riviera' del tessuto. L'estetica dell'abito 'Le robe dentelle' di Jacquemus si fonda su un gioco di trasparenze che definisce perfettamente lo stile 'French Riviera', caratterizzato da una luminosità solare e da una leggerezza visiva essenziale per gli eventi serali. Il tessuto principale è realizzato in rete trasparente, decorato con paillettes tono su tono che riflettono la luce creando un effetto scintillante ma sottile, tipico della firma del brand.