Il 5 marzo, un vescovo messicano è stato arrestato all’aeroporto internazionale di San Diego mentre tentava di partire con ingenti somme di denaro contante. In passato, era stato coinvolto in un procedimento legale per riciclaggio e recentemente è stato rimosso dal suo ruolo da parte del Papa. La sua attività di accompagnamento a locali notturni è stata oggetto di attenzione pubblica.

Lo hanno fermato il 5 marzo all’aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti con fiumi di denaro in contante. Pochi giorni dopo, per il vescovo caldeo Emanuel Hana Shaleta è arrivata anche la decisione di Papa Leone XIV: destituito dalla guida dell’eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei. Un vescovo, 17 capi d’accusa. La destituzione vaticana è arrivata mentre sul presule sessantanovenne si abbatteva una valanga di accuse: appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e gestione opaca dei fondi ecclesiastici.All’inizio della settimana Shaleta è comparso davanti a un tribunale californiano, dichiarandosi non colpevole dei 17 capi d’imputazione pendenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vescovo messicano amante dei bordelli estromesso dal Papa. Era già stato arrestato per riciclaggio

Articoli correlati

Il Papa caccia il vescovo caldeo di San Diego dopo l’arresto: le accuse sui soldi per i poveri, il riciclaggio e quelle visite ai bordelli di TijuanaLeone XIV ha rimosso oggi dal governo della diocesi caldea di San Diego monsignor Emanuel Hana Shaleta, accettandone la rinuncia.

Papa Leone XIV accetta la rinuncia di monsignor Shaleta: era stato arrestato per riciclaggioPapa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle of San Diego dei Caldei (Usa), presentata da...

Aggiornamenti e notizie su Vescovo messicano

Chi è l'amante di El Mencho: «È stato seguendola che i militari messicani lo hanno trovato e ucciso». L'ipotesi che lo abbia «tradito» per la taglia da 15 milioni di dollariL'intelligence messicana e i droni americani seguivano da tempo l'amante del capo del Cartello Jalisco Nueva Generacion. Di lei si sono perse le tracce, lo ha tradito per la taglia da 15 milioni? corriere.it

'El Mencho' tradito dalla visita all'amante, Messico nel caosEra conosciuto per la proverbiale cautela e il basso profilo che gli avevano consentito fino ad ora di sfuggire anche a una taglia di 15 milioni di dollari del governo Usa, ma alla fine è rimasto ... ansa.it