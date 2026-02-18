Galatasaray Juve Marco Baridon a caldissimo | Koopmeiners unica nota lieta Bremer out e cambia tutto Quella famosa frase di Spalletti che ritorna – VIDEO

Marco Baridon ha commentato con entusiasmo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che l’assenza di Bremer ha rivoluzionato la difesa bianconera. La mancanza del difensore italiano ha causato più di qualche problema, costringendo la squadra a rivedere gli schemi. Tra le note positive, Baridon evidenzia la buona prestazione di Koopmeiners, che ha dato un po’ di respiro alla mediana. Durante l’analisi, ha ricordato anche quella frase di Spalletti che torna di attualità, suscitando l’attenzione dei tifosi.

di Marco Baridon Galatasaray Juve, Marco Baridon a caldissimo ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro i turchi e si è soffermato sulle difficoltà difensive. Direttamente dai nostri studi, il giornalista Marco Baridon ha restituito un’analisi lucida e appassionata della sconfitta della Juventus in casa del Galatasaray. Da un lato, Baridon ha esaltato la prestazione di Koopmeiners, l’unica vera nota lieta dei bianconeri in una serata davvero storta visti anche le cinque reti subite dai bianconeri di cui quattro in un solo tempo. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Dall’altro lato, però, è emersa la solita fragilità difensiva dopo l’uscita di Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

