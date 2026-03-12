Usa Trump in Ohio | ironia su Biden poi sospende il comizio per il malore di una donna nel pubblico

Durante un comizio in Ohio, Donald Trump ha parlato di Biden con un commento ironico prima di interrompere l’evento a causa di un malore di una donna presente tra il pubblico. Il ex presidente stava promuovendo un piano per abbassare i costi dei farmaci da prescrizione. L’evento si è fermato temporaneamente per soccorrere la donna coinvolta.

(LaPresse) Donald Trump ha visitato l'Ohio per promuovere il suo piano volto a ridurre i costi dei farmaci da prescrizione. Nel suo intervento, il presidente non ha risparmiato dichiarazioni sull'Iran, sparando ancora una volta a zero sui suoi avversari politici, vecchi e nuovi. Il suo bersaglio preferito resta Joe Biden, di cui ha ricordato una serie di cadute, tra cui quella alla Air Force Academy. Dopo essersi concesso l'ennesima battuta sul suo predecessore, Trump ha iniziato ad attaccare il governatore della California Gavin Newsom, ma è stato interrotto dal malore accusato da una donna in mezzo al pubblico, proprio alle spalle del capo della Casa Bianca.