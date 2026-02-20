Il comizio di Trump al Board of Peace tra Elvis Ymca e cappellini Maga | Vigileremo sull’Onu Qualcuno ha fatto il furbo ma poi ci sarà

Donald Trump ha partecipato a un comizio al Board of Peace, organizzato a Washington tra Elvis, YMCA e cappellini Maga. La sua presenza è stata motivata dalla volontà di monitorare l’operato dell’ONU e di ribadire il suo impegno per la pace in Medio Oriente. Durante il suo intervento, ha accusato alcuni membri di aver agito in modo scorretto e ha promesso che ci saranno controlli più severi. La riunione si svolge mentre si intensificano le tensioni tra Iran e Israele, e Trump ha assicurato che l’America vigilerà attentamente.

Roma – «Quello che stiamo facendo è molto semplice: la pace». Il primo vertice del Board of Peace per Gaza, inaugurato a Washington mentre soffiano venti di guerra sull'Iran, si apre nella sede dell'Institute of Peace, ribattezzata per l'occasione, con un Donald Trump in versione comizio. Playlist a tutto volume – da Elvis ai Beach Boys fino a Ymca – cappellini Maga distribuiti ai partecipanti e un intervento di oltre un'ora in cui il presidente rivendica la risoluzione di otto conflitti, ironizza sul Nobel («Non mi interessa, voglio solo salvare vite»), esalta Wall Street e i dazi, e ricorda gli endorsement a Javier Milei e Viktor Orban.