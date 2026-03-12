Uomini e Donne registrazione 11 marzo | rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara

Durante la registrazione di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 11 marzo, si è verificato un episodio teso tra due corteggiatori di Sara, Matteo e Ciro. I due hanno avuto un momento di forte confronto che ha rischiato di degenerare in una rissa. La scena è stata notata dai presenti e ha attirato l’attenzione di tutti nello studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 11 marzo. Rissa sfiorata tra Matteo e Ciro, i due corteggiatori di Sara. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 11 marzo. In questa puntata animi accesi nel trono di Sara, tanto che prima la tronista ha un mancamento, poi i suoi corteggiatori Matteo e Ciro arrivano al faccia a faccia ma vengono separati. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Ritorno in studio per Elisabetta, che nelle scorse registrazioni aveva lasciato il programma. La dama racconta di aver sentito Sebastiano durante questo periodo, dopo l’uscita di entrambi, ma il bilancio non è positivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

Uomini e Donne, registrazione 11 Marzo 2026: le anticipazioniUomini e Donne torna co la registrazione di mercoledì 11 Marzo 2026, tra ritorni inattesi e discussioni sempre più tese.

Tutto quello che riguarda Uomini e Donne registrazione 11 marzo...

