Al via Amazon women in innovation | 7 borse di studio per universitarie Stem

Amazon ha annunciato l’apertura dell’ottava edizione del programma “Women in Innovation”, che prevede sette borse di studio rivolte a studentesse universitarie iscritte a corsi STEM. L’iniziativa coinvolge diversi atenei italiani, tra cui il Politecnico di Milano, e mira a sostenere le giovani donne nel settore della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. La selezione è attualmente aperta e durerà fino alla prossima fase di valutazione.

Al via Amazon women in innovation: 7 borse studio per universitarie Stem Al via Amazon women in innovation: 7 borse studio per universitarie Stem Ottava edizione dei bandi, PoliMi tra atenei coinvolti nell'iniziativa Milano, 3 mar. (askanews) – Al via i bandi per l'ottava edizione di Amazon women in innovation, il programma che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie in altrettante Università italiane in ambito Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). 🔗 Leggi su Ildenaro.it "Amazon Women in Innovation": borse di studio per studentesse dell'Università di PalermoAmazon apre i bandi per l'ottava edizione di "Amazon Women in Innovation", il programma che assegna borse di studio a studentesse universitarie in... MUR assegna 150 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie 2025/2026: risorse PNRR destinate al diritto allo studioLe risorse provengono dal PNRR e sono state autorizzate dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della revisione del Piano approvata nel...