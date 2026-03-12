Unipol Rental scatta lo sciopero dopo l' annuncio della chiusura | Lavoratori ravennati a rischio licenziamento

A Ravenna, i lavoratori di Unipol Rental hanno deciso di scioperare dopo l’annuncio della chiusura della società. L’azienda, appartenente al Gruppo Unipol, opera nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità aziendale. La decisione di fermarsi riguarda i dipendenti che si trovano ora a rischio licenziamento. Lo sciopero è iniziato in risposta alla comunicazione sulla futura chiusura dell’attività.

La società del gruppo Unipol ha annunciato di voler chiudere ventuno delle ventisette sedi aperte, un piano di riorganizzazione che coinvolge oltre 100 dipendenti in tutta Italia A Ravenna si è aperta una nuova fase per i lavoratori di Unipol Rental, società del Gruppo Unipol attiva nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità aziendale. Dopo l'annuncio da parte dell'azienda dell'intenzione di chiudere ventuno sedi territoriali, tra cui quella ravennate, e di concentrare le attività – riferiscono le sigle sindacali – nei poli organizzativi di Reggio Emilia, Bologna e Milano, oltre ai customer point di Assago,...