Unimore al professor Luca Catalano il premio dell' Unione Internazionale di Cristallografia

L’Unione Internazionale di Cristallografia (IUCr) ha deciso di premiare il professor Luca Catalano, docente presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Il riconoscimento arriva in occasione di un evento internazionale dedicato allo studio dei cristalli, e si basa sul lavoro di ricerca condotto dal professore nel campo della cristallografia. La cerimonia si è svolta questa settimana, alla presenza di numerosi scienziati provenienti da tutto il mondo.

La realtà, punto di riferimento mondiale per la scienza dei cristalli, ha assegnato il riconoscimento al docente per i suoi contributi innovativi nello studio dei materiali cristallini molecolari L'Unione Internazionale di Cristallografia (IUCr), punto di riferimento mondiale per la scienza dei cristalli, ha assegnato al Prof. Luca Catalano, Professore Associato di Chimica di Unimore, la terza edizione del Premio W.H. e W.L. Bragg, uno dei riconoscimenti più importanti nel campo della cristallografia. Il premio valorizza i suoi contributi innovativi nello studio dei materiali cristallini molecolari, con ricerche che hanno aperto nuove prospettive nella comprensione di come la struttura microscopica dei cristalli influenzi il loro comportamento e le loro proprietà.