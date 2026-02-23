Addio al professor Vittorio Silingardi il cordoglio di Unimore e Aou

Il professor Vittorio Silingardi è morto a causa di problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. La sua scomparsa ha colpito l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, che ricordano il suo ruolo centrale nello sviluppo della medicina locale. Nel corso degli anni, ha formato numerosi studenti e promosso innovazioni cliniche. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo accademico e sanitario della città. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi.

Figura centrale della scuola onco-ematologica modenese. E' stato autore di cinque volumi e circa 400 pubblicazioni, ha continuato fino a pochi anni fa l’attività formativa e bioetica Nato nel 1932 a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1957 con il massimo dei voti e la lode, entrando quindi a far parte della scuola onco-ematologica modenese diretta dal professor Edoardo Storti e, successivamente, dal professor Carlo Mauri, con il quale ha condiviso un lungo tratto di lavoro clinico e di ricerca. Libero docente dal 1964, ha vinto il concorso a professore ordinario nel 1979. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

