Addio al professor Vittorio Silingardi il cordoglio di Unimore e Aou

Da modenatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Vittorio Silingardi è morto a causa di problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. La sua scomparsa ha colpito l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, che ricordano il suo ruolo centrale nello sviluppo della medicina locale. Nel corso degli anni, ha formato numerosi studenti e promosso innovazioni cliniche. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo accademico e sanitario della città. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi.

Figura centrale della scuola onco-ematologica modenese. E' stato autore di cinque volumi e circa 400 pubblicazioni, ha continuato fino a pochi anni fa l’attività formativa e bioetica Nato nel 1932 a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena nel 1957 con il massimo dei voti e la lode, entrando quindi a far parte della scuola onco-ematologica modenese diretta dal professor Edoardo Storti e, successivamente, dal professor Carlo Mauri, con il quale ha condiviso un lungo tratto di lavoro clinico e di ricerca. Libero docente dal 1964, ha vinto il concorso a professore ordinario nel 1979. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Addio al professor Roland Riz: "Ha lasciato il segno a Unimore"Il mondo accademico e legale di Modena piange la scomparsa del professor Roland Riz, deceduto a Bolzano all’età di 98 anni.

Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di UnimoreL’Università di Modena e Reggio piange la perdita del professor Gianni Immovilli, morto il 26 gennaio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Vittorio Sanseverino: storico socio fondatore del Circolo Canottieri; Mauro Guerra, muore a 79 anni il professore e filosofo che portò ai massimi livelli la ricerca sul territorio trevigiano: Trasmetteva...; Addio a Silvano Braglia, il prof che fondò l’Avap; Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti: Allora mi dimisi, ma non cerco vendette. Mia figlia? Non dica che pensa al mio bene.