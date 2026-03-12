Drammi e successi di Enrica Bonaccorti che disse sono incinta in diretta tv scioccando l’Italia La battuta su Magalli lo scippo di Berlusconi e la svolta con ‘Non è la Rai’

Il 12 marzo 2026 a Roma, si ricorda la figura di Enrica Bonaccorti, che ha attraversato diversi momenti della tv italiana. Tra gli episodi più noti, la sua dichiarazione in diretta televisiva di essere incinta, che ha sorpreso il pubblico. Ha anche coinvolto discussioni pubbliche legate a battute su Magalli, un presunto episodio di scippo da parte di Berlusconi e la sua carriera con ‘Non è la Rai’.

Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità). Nata a Savona nel 1949, figlia di un ufficiale di polizia, “sono entrata in caserma a sei giorni e ne sono uscita a tredici anni”. Infanzia felice, anzi felicissima: “La caserma era come una grande famiglia, al bar dello spaccio andavo a fare i caffè”. Per nulla ambiziosa, l’incontro con il successo arriva per caso. "A teatro sono arrivata alzando una mano: un’attrice non stava bene e io, alzando appunto il braccio, ho chiesto: posso farlo io?” Poco dopo è la volta di un altro spettacolo, ‘Mi è cascata una ragazza nel piatto’, in cui recita anche Domenico Modugno, altra circostanza straordinaria, perché tra i due scatta la scintilla artistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 marzo 2026 – Enrica Bonaccorti è stata una protagonista multiforme dello spettacolo italiano (anche romanziera, per la verità).

