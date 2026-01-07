Uomini e Donne | tensione in studio Tina contro Federico | rissa sfiorata

Nella prima puntata del 2026 di Uomini e Donne, si sono registrate tensioni tra i protagonisti, con momenti di confronto tra Tina e Federico che hanno rischiato di degenerare in una rissa. Tra esterne romantiche e discussioni accese, lo spettacolo si conferma come occasione di confronti autentici e, talvolta, di conflitti che aggiungono intensità alla trasmissione.

Tra esterne romantiche, minacce di abbandono e discussioni infuocate, la prima puntata del 2026 di Uomini e Donne mette in scena forti tensioni sia nel Trono Classico che nell'Over. Oggi 7 gennaio è andata in onda la prima puntata dell'anno di Uomini e Donne. Il pomeriggio del dating show è stato segnato da forti tensioni e momenti di confronto acceso. Dopo un'esterna romantica, in studio scoppia una lite che porta un corteggiatore a lasciare lo studio e un altro a minacciare l'addio. Mentre nel Trono Over esplodono nuove discussioni tra dame e cavalieri, tra chiusure improvvise e rapporti sempre più fragili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

