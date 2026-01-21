L'analisi della recente sconfitta contro l’Inter evidenzia come la squadra abbia mantenuto un buon livello di gioco e tenuto il campo. La riflessione si concentra sui punti positivi emersi, offrendo un quadro obiettivo della prestazione. Con un'attenzione equilibrata, si cerca di capire le aree di miglioramento e le prossime sfide, mantenendo un tono sobrio e informativo, adatto a un pubblico attento e desideroso di analisi accurata.

Canzi: «Sconfitta con l'Inter analizzata a fondo. Chiunque abbia visto la partita.». Le parole del tecnico della Juventus Women. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club presentando l'andata dei quarti di Coppa Italia con il Napoli. L'allenatore è tornato anche sulla recente sconfitta con l'Inter. INTER – «Abbiamo avuto il tempo di analizzarla, l'abbiamo analizzata a fondo. È stata una partita importante, purtroppo non nel risultato. Sicuramente dobbiamo ripartire dalla prestazione che c'è stata. Chiunque abbia visto il match si è accorto che abbiamo tenuto il campo per tutta la durata dell'incontro.

© Juventusnews24.com - Canzi: «Sconfitta con l’Inter analizzata a fondo. Chiunque abbia visto la partita sa che abbiamo tenuto il campo. Col Napoli…»

Operazione ripartenza per la Juventus Women, dopo la sconfitta contro l'Inter, nei quarti di Coppa Italia c'è il Napoli. L'andata sarà domani a Cercola e il ritorno giovedì 29 gennaio a Biella. La sconfitta subita domenica in rimonta per 2-1 a opera dell'Inter ha complicato la marcia della Juventus Women verso il suo set

Juventus Women, Canzi: Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così. Ha preso il via con la serata di ieri la 5ª giornata del campionato di Serie A Women, e quest'oggi in campo è scesa la Juventus Women

#JuventusWomen sconfitta dall' #Inter Le parole di #Canzi

