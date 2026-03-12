Tucci in Calabria | 3 incontri per il No al referendum

Il deputato Riccardo Tucci del Movimento 5 Stelle ha organizzato tre incontri pubblici nella provincia di Vibo Valentia per parlare del referendum sulla giustizia programmato per la fine del mese. Gli incontri si terranno in diverse località della zona e sono aperti ai cittadini interessati a conoscere meglio il quesito referendario e le sue possibili ripercussioni.

Il deputato Riccardo Tucci del Movimento 5 Stelle ha fissato una serie di incontri pubblici nella provincia di Vibo Valentia per discutere le implicazioni del referendum sulla giustizia previsto per la fine del mese. La campagna si concentra su tre località specifiche: Vibo Valentia, Vazzano e Briatico, con l'obiettivo di spiegare ai cittadini i rischi percepiti dalla riforma costituzionale. In vista della data elettorale del 22 e 23 marzo, il parlamentare intende mobilitare il territorio contro le modifiche proposte alla Costituzione. L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale di Vibo Valentia.