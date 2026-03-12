Trump | Iran benvenuto ai Mondiali ma meglio non partecipi per motivi di sicurezza

Donald Trump ha commentato la presenza dell'Iran ai prossimi Mondiali, affermando che il paese è benvenuto a partecipare, ma suggerendo che sarebbe preferibile che non prendesse parte per motivi di sicurezza. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran in vista dell'evento sportivo. Trump ha espresso questa posizione in relazione alla partecipazione dell'Iran alla competizione internazionale.

(Adnkronos) – Donald Trump torna a parlare della presenza dell'Iran ai prossimi Mondiali in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. "La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì. Per la loro vita e sicurezza", ha scritto il presidente americano su Truth. Nella giornata di ieri, il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali aveva escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest'anno negli Stati Uniti a causa della guerra in corso. Gli Stati Uniti e Israele stanno portando avanti attacchi aerei contro l'Iran dal 28 febbraio e nel conflitto è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

