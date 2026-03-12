Il traffico a Roma il 12 marzo 2026 alle 16:30 mostra code e rallentamenti sul Raccordo. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade. Le autorità segnalano congestioni in diverse zone della città, con alcune arterie particolarmente interessate dai rallentamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna per un veicolo in panne tra la Pisana e la Roma Fiumicino sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città ci sono in coronamento a partire da Fidene ricordiamo poi lavori sulla Ardeatina la strada è chiusa tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia deviazioni possibili in via di Grotta Perfetta non senza disagi per il traffico via di Fioranello resta chiusa per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti la polizia locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-03-2026 ore 16:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di...

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 16:30Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere...

Le ragioni del NO

Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Più macchine, ma meno meccanici: la crisi economica colpisce gli autoriparatori di Roma; Domenica ecologica a Roma: a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde; Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

Traffico Roma del 12-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna per un veicolo in panne tra la Pisana e la Roma Fiumicino sulla Salaria ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare del traffico tra ... romadailynews.it

Via Roma chiusa al traffico a Reggio Calabria. Sul posto pattuglie della Polizia Locale e della Polizia dopo una chiamata anonima che ha fatto scattare i controlli nella zona della residenza universitaria. Area momentaneamente presidiata per verifiche. Leggi l - facebook.com facebook