Pioggia a Roma e nel Lazio continuano i temporali | allerta gialla per oggi e domani 4 e 5 gennaio 2026

Oggi e domani, il Lazio, in particolare Roma, sarà interessato da temporali e piogge diffuse. È stata emessa un’allerta gialla per le giornate del 4 e 5 gennaio 2026, indicativa di condizioni meteo instabili. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per eventuali disagi causati dal maltempo.

