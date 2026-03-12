Terni ospita il Forum delle Acque | 2300 anni di storia

A Terni si svolge il Forum delle Acque, un evento che celebra 2300 anni di storia legata alla risorsa idrica. L’evento si tiene nel cuore dell’Umbria e coinvolge partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si concentra sulla relazione tra l’uomo e l’acqua, offrendo spazi di confronto e approfondimento su questa tematica.

Il cuore dell’Umbria si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale che ridefinisce il rapporto tra uomo e risorsa idrica. Dal 12 al 15 marzo 2026, Terni e la Valnerina ospiteranno il quarto Forum delle Acque, un incontro gratuito aperto a tutti i cittadini. L’iniziativa non è solo una celebrazione storica, ma un laboratorio operativo dove istituzioni, ricercatori e comunità convergono per tracciare strategie concrete sulla gestione dell’acqua. Al centro del programma vi sarà la commemorazione dei 2300 anni della Cascata delle Marmore, opera ingegneristica romana appena insignita come Patrimonio Mondiale dall’ICID, un organo della FAO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

