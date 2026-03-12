La Regione Umbria ha concluso la fase di raccolta delle proposte per il bando dedicato all’industria 4.0 nella zona di Terni-Narni. Sono stati approvati venti progetti, a cui sono destinati circa 30 milioni di euro. Sviluppumbria ha stanziato 20.000 euro per supportare questa iniziativa, rivolta a incentivare lo sviluppo economico nell’area di crisi complessa.

La fase di raccolta delle proposte per il bando regionale è terminata. Ventimila euro sono stati stanziati dalla Regione Umbria attraverso Sviluppumbria per sostenere l’area di crisi complessa Terni-Narni. Venti progetti presentati dalle imprese locali attivano un volume di investimenti superiore ai 30 milioni di euro. L’iniziativa mira a rilanciare il tessuto produttivo, con sul polo chimico e sulla transizione digitale. La commissione incaricata avvierà ora la valutazione tecnica delle candidature pervenute. I comuni coinvolti includono Terni, Narni, Amelia, Sangemini e Avigliano Umbro. L’obiettivo non è solo finanziario, ma strategico: modernizzare i processi produttivi e introdurre tecnologie avanzate come intelligenza artificiale e blockchain. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni-Narni: 20 progetti, 30 milioni per l’industria 4.0

