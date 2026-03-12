Termoli | 60 uscite bonus e regole per il futuro

A Termoli sono state approvate 60 uscite volontarie previste entro la fine del 2026, segnando una fase di cambiamento nel settore industriale locale. La decisione riguarda diverse aziende che stanno adottando nuove regole e bonus per gestire questa transizione. La misura ha lo scopo di facilitare l’uscita dei lavoratori e di adattare l’industria alle nuove esigenze.

Termoli vive un momento di svolta industriale con l'approvazione di 60 uscite volontarie entro la fine del 2026. L'accordo siglato da cinque sindacati prevede incentivi differenziati per età, mentre la FIOM rifiuta di firmare denunciando una riduzione occupazionale continua. La fabbrica Stellantis si trova al centro di una transizione delicata dove il destino dei lavoratori dipende da scelte precise sulla pensione e sui futuri piani industriali. Il territorio molisano deve affrontare questo esodo ordinato senza cadere nel catastrofismo, guardando invece ai dettagli concreti degli accordi economici e alle prospettive produttive ancora da definire.