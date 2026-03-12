Telefono a singhiozzo nelle Valli del Natisone | Urgente un piano per la copertura

Nelle Valli del Natisone le linee telefoniche continuano a funzionare a singhiozzo, causando disagi ai residenti. La consigliera regionale ha annunciato di aver presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere interventi immediati. La problematica riguarda le gravi carenze di copertura e di rete che interessano la zona. La richiesta di soluzioni rapide arriva dopo ripetuti malfunzionamenti delle linee telefoniche.

Ancora problemi con le linee telefoniche nelle Valli del Natisone: la consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l'Autonomia–Civica Fvg) ha annunciato di aver presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per sollecitare interventi urgenti sulle “gravi carenze” di copertura e di rete in diversi Comuni. Le criticità, in particolare, riguarderebbero i territori di Pulfero, San Leonardo, Savogna e Attimis, dove in alcune zone non risulta disponibile nemmeno la linea telefonica fissa e il segnale di telefonia mobile è assente o estremamente debole. A denunciare la situazione sono stati anche i sindaci dei Comuni interessati – Camillo Melissa, Antonio Comugnaro, Maurizio Malduca e Tatiana Bragallini – che hanno segnalato le difficoltà quotidiane per i cittadini e chiesto un intervento immediato delle istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

