Stroncato da un malore improvviso | addio al prof Gaspare Nevola

Il professor Gaspare Nevola, docente di Scienza Politica all’università di Trento, è deceduto improvvisamente a 69 anni a causa di un malore. La notizia ha colpito il mondo accademico della regione, dove era molto conosciuto e stimato. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’ateneo e per tutti coloro che avevano modo di conoscerlo.

Aveva 69 anni, era ordinario di Scienza Politica all'università di Trento. Poche ore prima del decesso aveva tenuto lezione come ogni giorno, tra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione Una scomparsa improvvisa quella che ha funestato nelle ultime ore il mondo accademico trentino: è morto a 69 anni il professor Gaspare Nevola, ordinario di Scienza Politica all’università di Trento. Il docente, che tra pochi mesi avrebbe raggiunto la pensione, è stato stroncato da un malore nella serata di martedì 10 marzo. Viveva a Rovereto e poche ore prima di morire aveva regolarmente tenuto lezione all’università, scherzando anche con qualche collega prima di rientrare e di andare incontro al suo tragico destino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

