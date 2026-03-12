Striscia la Notizia riaccende i fari sul boschetto della droga di Civate | il processo va avanti

Striscia la Notizia ha ripreso le indagini sul boschetto della droga di Civate, con un processo ancora in corso. Nel maggio del 2018, l’inviato Max Laudadio aveva realizzato un servizio che mostrava un’area vicino alla stazione, identificata come un centro di smistamento di cocaina ed eroina. Da allora, l’indagine è proseguita senza interruzioni.

Era il maggio del 2018 quando l'inviato di "Striscia la Notizia" Max Laudadio documentò in un celebre servizio quello che la trasmissione aveva già ribattezzato il “boschetto della droga” di Civate: un centro di smistamento di cocaina ed eroina impiantato a poche centinaia di metri dalla stazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati “Va in Rai”. Striscia la notizia, la decisione dopo l’addio al programmaL’aria che si respira attorno a Striscia La Notizia è quella delle grandi trasformazioni. A Striscia la Notizia c’è Samira Lui, ma la terza puntata va in onda nel giorno di Atalanta-JuventusStriscia la notizia sfida Atalanta-Juve di Coppa Italia con Samira Lui al bancone e il Tapiro a Laura Pausini per le polemiche su Grignani e Mengoni. Tutti gli aggiornamenti su Striscia la Notizia riaccende i fari... Temi più discussi: Civate, torna l’incubo droga: Striscia la Notizia riaccende i riflettori; Striscia la Notizia riaccende i fari sul boschetto della droga di Civate: il processo va avanti; Cetraro sotto i riflettori: Michele Macrì di Striscia la Notizia aggredito durante un servizio sulla 'ndrangheta. Striscia la Notizia riaccende i fari sul boschetto della droga di Civate: il processo va avantiEra il maggio del 2018 quando l'inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio documentò in un celebre servizio quello che la trasmissione aveva già ribattezzato il boschetto della droga di Civate: ... leccotoday.it Striscia La Notizia: dopo il tracollo degli ascolti il rischio chiusura è inevitabilePer i fan più fedeli di Striscia La Notizia non deve essere stato facile assistere a quello che ormai tutti i siti di gossip & tv definiscono come un tracollo. L’enorme attesa che si era creata attorn ... rds.it Una striscia positiva, che ha portato 17 punti, costruita con regolarità, equilibrio e identità di squadra. Ora arriva il test contro il Padova, occasione per allungare ancora e consolidare l’entusiasmo - facebook.com facebook “Non c’è alcun ospedale nella Striscia di Gaza per fare la radioterapia. C’è anche grave penuria dei macchinari per le diagnosi, ad esempio non c’è una sola apparecchiatura per fare una risonanza magnetica. L’impossibilità di fare diagnosi precoci significa a x.com