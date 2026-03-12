Street is Culture | evento di skateboarding a Roma

Domenica 15 marzo, presso lo Skatepark Colosseo in via del Monte Oppio, si svolge l’evento Street is Culture, dedicato allo skateboarding. L’appuntamento, che inizia alle 15, vede protagonisti gli sport di strada e coinvolge atleti e appassionati in una giornata dedicata alle attività di skate. L’iniziativa si svolge in un luogo noto per la sua importanza nel panorama degli sport urbani.

Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con Street is Culture, domenica 15 marzo. L'iniziativa si terrà, a partire dalle 15, presso lo Skatepark Colosseo in via del Monte Oppio. Una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. Protagonista dell'evento sarà lo skate, disciplina urbana che valorizza il movimento, lacreatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance dei professionisti, il pubblico potrà assistere allo spettacolo urbano contemporaneo.

Skate, comunità e inclusione a Pisa con 'Street is culture'

