La trasferta di Genova si avvicina, portando con sé l’energia e la determinazione della Stosa. Cini ha già messo le cose in chiaro: “Ora vogliamo riscattarci”. Domani alle 19, il PalaWaterloo si prepara ad accogliere la sfida tra i rossoblù e la Elah, in una vigilia che promette emozioni e spettacolo.

© Sport.quotidiano.net - La Stosa si concentra sulla trasferta di Genova. Cini suona la carica: "Ora vogliamo riscattarci" Vigilia di campionato in casa Stosa. Domani alle 19 la formazione rossoblù sarà di scena al PalaWaterloo di Genova per affrontare i padroni di casa della Elah. Nell'ultimo impegno ufficiale del 2025 la compagine di coach Evangelisti andrà a far visita al fanalino di coda del girone, reduce dalla pesante sconfitta subita a Torino la scorsa settimana, un ko che ha relegato il team ligure all'ultimo posto della graduatoria. Dopo il prestigioso successo ottenuto alla terza giornata contro Lucca, la Elah ha inanellato una serie negativa di 9 sconfitte consecutive finendo inesorabilmente in fondo alla classifica.

La Stosa Virtus ora pensa a Genova. Gianoli: "Necessario lo spirito giusto" - Dopo la bella e netta vittoria ottenuta sabato sera a Collegno, la formazione di coach Evangelisti sta proseguendo il lavoro in palestra in ...

