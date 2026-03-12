Statale 36 incidente con 7 persone coinvolte | soccorsi in azione e lunghe code

Da leccotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17 lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese si è verificato un incidente che ha coinvolto sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono formate lunghe code di veicoli in transito. La strada è rimasta temporaneamente chiusa o rallentata per permettere le operazioni di soccorso e la gestione del traffico. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dello scontro.

Nuovo schianto e lunghe code lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto alle 17.15 di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la carreggiata sud - direzione Monza e Milano - e ha coinvolto ben 7 persone all'altezza di Bosisio Parini, zona Rodacciai. Stando alle prime informazioni a disposizione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini, allertando inoltre i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con 4 persone coinvolte. Code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro.

Contenuti utili per approfondire Statale 36 incidente con 7 persone...

Temi più discussi: Statale 36, incidente con 7 persone coinvolte: soccorsi in azione e lunghe code; Maxi incidente lungo la SS36 tra auto, furgone e un tir: 7 persone ferite; Maxi tamponamento sulla Statale 36: sette persone coinvolte, soccorsi e traffico rallentato; Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti.

Maxi tamponamento sulla Statale 36: sette persone coinvolte, soccorsi e traffico rallentatoIncidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Monza centro e l’innesto con la A52 Tangenziale Nord di Milano. mbnews.it

Cinghiali sulla Statale 36, slalom tra le auto in corsa: una li travolge all’uscita del tunnel del Monte BarroLecco, 1 dicembre 2025 – Statale 36 super-trafficata. Non solo di automobilisti. Domenica sera, in pieno controesodo da rientro dal week end sul lago di Como o sulle piste da sci di Valsassina e ... ilgiorno.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.