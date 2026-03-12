Statale 36 incidente con 7 persone coinvolte | soccorsi in azione e lunghe code

Alle 17 lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese si è verificato un incidente che ha coinvolto sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono formate lunghe code di veicoli in transito. La strada è rimasta temporaneamente chiusa o rallentata per permettere le operazioni di soccorso e la gestione del traffico. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dello scontro.

Nuovo schianto e lunghe code lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto alle 17.15 di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la carreggiata sud - direzione Monza e Milano - e ha coinvolto ben 7 persone all'altezza di Bosisio Parini, zona Rodacciai. Stando alle prime informazioni a disposizione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini, allertando inoltre i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

