Tutte le bufale di Trump sul cambiamento climatico e le energie rinnovabili smontate da Luca Mercalli

Luca Mercalli analizza e smonta le dichiarazioni di Donald Trump riguardo al cambiamento climatico e alle energie rinnovabili. Attraverso dati e studi scientifici, il climatologo evidenzia come molte affermazioni siano state sostenute da interessi delle grandi industrie del settore fossile, contribuendo a creare confusione e disinformazione. Un approfondimento utile per comprendere la realtà scientifica e le implicazioni delle scelte politiche sul nostro futuro ambientale.

Il climatologo Luca Mercalli smonta le bufale di Trump su clima e energie rinnovanbili: "Sappiamo benissimo che è stato sostenuto dalle grandi corporation del petrolio, del carbone e del gas. Oggi gli Stati Uniti hanno tutto l’interesse a catturare il mercato europeo del gas, dopo averlo sottratto a quello russo".🔗 Leggi su Fanpage.it Luca Mercalli: “Gli Usa hanno smantellato la politica ambientale. Cambiamento climatico? Con Trump siamo in retromarcia”Luca Mercalli evidenzia come gli Stati Uniti abbiano ridimensionato le politiche ambientali, con un impatto negativo sul contrasto ai cambiamenti climatici. Il climatologo Luca Mercalli alla V edizione del Master in cambiamento climatico di UnipiIl 21 gennaio 2026, l’Università di Pisa ospiterà l’apertura della V edizione del Master in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, con la presenza del climatologo Luca Mercalli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Caratterizzazione della dinamica di eiezione del latte nelle Bufale Mediterranee Italiane basata su misurazioni con i Lactocorder; Falsa ordinanza sulla chiusura delle scuole, Basile: Fake news; Il ristorante promettente nascosto negli ex sotterranei di una chiesa; IL CIMITERO DI PRAGA Umberto Eco. Diabete, tutte le bufaleRoma - Come tutte le malattie in rapida diffusione anche il diabete, soprattutto quello di tipo 2 che viene acquisito con gli anni, ma anche il tipo 1 che si sviluppa già nei primi anni di vita, sta ... ilsecoloxix.it L’EDICOLA, Repubblica: La manovra dell’austerità. Il Corriere: Missili, minaccia russa sulla Ue. Libero: Meno tasse, sinistra in rivolta. Tutte le bufale ...La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla legge di bilancio, approvata martedì dalla Camera in via definitiva. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con la Russia ... blitzquotidiano.it "la lardellata": pomodori pachino gialli, lardo di colonnata, bufale, rosmarino e olio evo. vi aspettiamo dal martedì alla domenica tutte le sere e la domenica anche a pranzo con il nostro ristorante sia ai tavoli che da asporto. info e prenotazioni tel. 050983329 w - facebook.com facebook

