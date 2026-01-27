Roma conto alla rovescia sugli esterni | Gasperini aspetta il rinforzo

La Roma si avvicina alla chiusura del mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. La società e l’allenatore Gasperini attendono con pazienza le ultime novità, consapevoli dell’importanza di completare la squadra prima della fine della sessione. La fase finale della campagna acquisti rappresenta un momento cruciale per definire le strategie della stagione.

La Roma entra nell’ultima settimana di mercato con una priorità che non cambia e un’attesa che inizia a pesare. A Trigoria il tempo stringe: Massara ha pochi giorni per consegnare a Gian Piero Gasperini l’esterno sinistro di piede destro richiesto fin dall’inizio. Gli innesti già arrivati – Malen, Vaz e Venturino – non colmano il vuoto lasciato da Bailey, salutato da una settimana, e il tecnico continua ad aspettare rinforzi senza smussare le proprie richieste. Il quadro è chiaro: servono gamba, profondità e imprevedibilità sulla corsia mancina. Le alternative scandagliate fin qui hanno trovato porte chiuse o costi fuori portata, e per questo il mercato giallorosso sta tornando con insistenza su un nome già noto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

