Pittoni Lega | elenchi regionali e assunzioni da GPS anche su posto comune gli obiettivi del doppio canale di reclutamento

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha illustrato gli aggiornamenti sul doppio canale di reclutamento, che prevede elenchi regionali e assunzioni tramite GPS anche per i posti comuni. Questa strategia, secondo Pittoni, mira a migliorare la trasparenza e l’efficienza del processo di assunzione degli insegnanti, in linea con le normative attualmente in vigore, non ancora soggette al disegno di legge in discussione parlamentare.

Mario Pittoni Responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato parla dello stato di avanzamento del cosiddetto doppio canale di reclutamento, come delineato dall'attuale normativa (non il disegno di legge al vaglio del Parlamento).

Pittoni (Lega): “Presto attivati elenchi regionali docenti idonei” - Ma non dimentico le preoccupazioni di chi è impegnato a vario titolo nel mondo dell'istruzione e attende di conoscere cosa ... orizzontescuola.it

