Sonda Van Allen | rientro imminente rischio impatto 1

La sonda spaziale Van Allen Probe A, lanciata nel 2012 per studiare le fasce di radiazione intorno alla Terra, sta per rientrare nell’atmosfera. Il rientro è previsto a breve e il rischio di impatto sulla superficie è stato valutato come basso, pari a uno su dieci. La sonda continuerà a essere monitorata fino al momento dell’ingresso nell’atmosfera.

La sonda spaziale Van Allen Probe A, lanciata nel 2012 per indagare le fasce di radiazione terrestri, sta per compiere il suo rientro nell'atmosfera terrestre. La NASA e lo United States Space Force hanno confermato che il veicolo, dopo aver superato di molto la durata prevista della missione, tornerà sulla Terra con una probabilità di impatto su esseri umani stimata a 1 su 4.200. Questo evento segna la fine fisica di un progetto scientifico che ha rivoluzionato la nostra comprensione dello spazio.