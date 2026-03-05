Servizio civile universale pubblicato il bando 2026 | 65.964 posti in Italia e all’estero

È stato pubblicato il bando per il Servizio civile universale 2026, che prevede l’assegnazione di 65.964 posti tra Italia e all’estero. La selezione riguarda giovani di diverse età e background pronti a dedicarsi a progetti di servizio civile. Il bando è stato annunciato il 5 marzo 2026 e riguarda sia le opportunità nazionali che quelle internazionali.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha aperto la selezione. Domande solo online Roma, 5 marzo 2026 – Nel Servizio civile universale si apre una nuova finestra di ingresso. È stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari, destinati a progetti che si svolgeranno tra il 2026 e il 2027 in Italia e all'estero. La scadenza è fissata alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026. Il contingente principale riguarda l'Italia: 64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, collegati a 548 programmi di intervento. All'estero i posti disponibili sono 1.485, distribuiti su 204 progetti afferenti a 54 programmi di intervento.