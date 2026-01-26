Negli ultimi cinque anni, in Toscana, oltre 700 negozi storici hanno chiuso i battenti. La scomparsa di queste attività rappresenta una perdita significativa per il patrimonio commerciale e culturale della regione. A Firenze, il 31 dicembre ha segnato la conclusione di una lunga tradizione, con la chiusura di un esercizio che durava da 121 anni. Questa tendenza solleva importanti riflessioni sul futuro del commercio locale e sulla tutela delle imprese storiche.

Firenze, 26 gennaio 2026 – C’è una data, il 31 dicembre, che a Firenze ha segnato la fine di una storia lunga 121 anni. Lo storico negozio di musica Saporetti e Cappelli ha chiuso definitivamente i battenti. A Montale, in provincia di Pistoia, dopo sessant’anni di attività, ha salutato il pubblico la merceria Gualandi, un negozio che era molto più di un esercizio commerciale, con le titolari che la sera cucivano gli orli ai capi acquistati dai clienti. PRESSPHOTO Firenze, via dei Conti Giuseppe CabrasNew Press Photo A Poggibonsi, in provincia di Siena, tra le luci di Natale sei insegne storiche si sono spente quasi contemporaneamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quelle serrande abbassate che (non) fanno rumore: in Toscana oltre 700 negozi storici scomparsi in 5 anni

Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini: serrande abbassate dopo 30 anniDopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte.

Serrande abbassate e negozi che ripartono: la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storicoNel centro di Ravenna si assiste a un rinnovato dinamismo commerciale, con nuove aperture e chiusure di negozi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Serrande abbassate e paesi più soli: allarme per il commercio di prossimità in Basilicata; Serrande abbassate e negozi che ripartono: la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storico; Dai dolci di Poldo al panificio Pulin: in centro a Trento 20 serrande abbassate; Chiuso per atti di vandalismo: serrande abbassate al drink service h24 di Torrione.

Quelle serrande abbassate che (non) fanno rumore: in Toscana oltre 700 negozi storici scomparsi in 5 anniDa Firenze a Poggibonsi, da Montale a Carrara: chiudono botteghe centenarie come Saporetti e Cappelli, mercerie, edicole e negozi di vicinato ... lanazione.it

I negozi chiudono per protestaSerrande abbassate in quel di Casole. A darne spiegazione il Centro Commerciale Naturale che raccoglie i commercianti del paese e che seguito della protesta pubblica del giorno 10 novembre 2025 ha ... lanazione.it

Qualcuno si è arreso a online o ipermercati, altri si sono trasferiti in centro. Tante serrande abbassate, pochi commercianti resistono - facebook.com facebook