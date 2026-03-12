Sergio Didier | AnteaS Asti cresce con il progetto Fare

Durante l'assemblea al Foyer delle Famiglie, il Consiglio Direttivo di Anteas Asti è stato rinnovato all’unanimità, segnando una nuova fase per l’associazionismo sociale della città. Sergio Didier, rappresentante dell’organizzazione, ha annunciato che AnteaS Asti sta crescendo grazie al progetto Fare, coinvolgendo attivamente la comunità locale. La riunione ha visto la partecipazione di diversi membri e rappresentanti dell’associazione.

Il cuore dell’associazionismo sociale astigiano ha trovato nuova linfa vitale durante l’assemblea svoltasi al Foyer delle Famiglie, dove il Consiglio Direttivo dell’Anteas Asti è stato rinnovato con unanimità. Sergio Didier mantiene la presidenza, confermando una guida stabile per un’organizzazione che sta vivendo una fase di crescita significativa negli iscritti e nelle attività sul territorio. L’incontro si è svolto in un clima di partecipazione intensa, con la presenza di rappresentanti sindacali come Pinuccia Scarsi, segretaria generale della FNP Cisl Alessandria Asti, insieme a Marco Ciani e Stefano Calella, segretari generali della stessa federazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sergio Didier: AnteaS Asti cresce con il progetto Fare Articoli correlati Il progetto WeChiaia cresce con eventi che guardano all'America's CupWeChiaia, il progetto di riqualificazione del quartiere attraverso un mosaico di iniziative organizzate con lo scopo di attrarre un turismo di... Nel ponente genovese si cresce insieme con giochi di ruolo e da tavolo: al via il progettoImparare a mettersi in gioco, a cooperare, a cercare la pace, a socializzare: tutto questo con i giochi di ruolo e da tavolo. Contenuti e approfondimenti su Sergio Didier Discussioni sull' argomento Sergio Didier confermato all’unanimità presidente dell’Anteas; Finisce il carnevale e inizia la Quaresima. Sergio Didier confermato all’unanimità presidente dell’AnteasFolta partecipazione all’assemblea soci dell’Anteas Asti svoltasi al Foyer delle Famiglie alla presenza di Pinuccia Scarsi, segretaria generale Fnp Cisl Alessandria Asti, Marco Ciani segretario gener ... gazzettadasti.it Sergio Didier nuovo presidente dell’AnteasÈ confermato vice Presidente Giuseppe Castino. L’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) nacque nel 1996 traendo spunto da diverse esperienze promosse e sostenute dalla ... gazzettadasti.it Sergio Fantoni, un gigante del teatro e delle scene. facebook