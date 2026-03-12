Sayf aveva pensato a Fiorello per la serata delle cover | il racconto intimo dopo Sanremo

Nel nuovo episodio di Giorno di Prova, Sayf si apre parlando della serata dedicata alle cover, in particolare di un'idea che aveva coinvolto Fiorello. Racconta anche di come la madre abbia affrontato una malattia grave, e di tutti i sacrifici fatti per inseguire il sogno di diventare un artista. La puntata si concentra sui momenti più personali del cantautore, senza approfondimenti sulle motivazioni.

Nel nuovo episodio di Giorno di Prova di Gabriele Vagnato, Sayf si racconta dopo Sanremo: dalla cover sognata con Fiorello alla madre malata di cancro, ai sacrifici per inseguire la musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata, quella delle cover: Ditonellapiaga e TonyPitony sbancano e vincono, Sayf sorprende tutti Sanremo 2026, serata cover: medaglia d'argento per il genovese SayfÈ arrivato secondo in classifica, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony, l'artista genovese Sayf alla serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle... Tutti gli aggiornamenti su Sayf aveva Temi più discussi: Il cuore di Sanremo per il Gaslini: raccolti 50mila euro con i fiori in beneficenza; Carlo Conti su Sanremo 2026: Sal Da Vinci? Non pensavo vincesse. Il brano più bello era quello di Fedez e Masini; Sanremo: Filippucci vince tra le Nuove Proposte, emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys; La classifica dei migliori look di Sanremo 2026: chi vince il primo premio della 76esima edizione. Sayf, Tu mi piaci: età, fidanzata, vita privata/ Ascolti e passaggi in radio dopo Sanremo 2026Sayf, chi è il secondo classificato a Sanremo con Tu mi piaci: come sta andando la sua canzone? Ottimi risultati per i passaggi in radio ... ilsussidiario.net Sayf, chi ha scritto Tu mi piaci tanto?/ Origini e genitori del cantante di Sanremo 2026Sayf debutta al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto: di cosa parla la canzone dell'artista italo tunisino. ilsussidiario.net Sanremo L’AI aveva previsto la vittoria di Sayf, che invece è secondo. I favoriti Fedez-Masini soltanto quinti. Verdetto alle 2.13 del mattino - facebook.com facebook Sayf ha continuato a cantare accennando un ballo con la mamma che poi ha ricevuto i fiori da Carlo Conti #Sanremo2026 #Sayf #samuraijay #SerenaBrancale x.com