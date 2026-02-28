Sanremo 2026 serata cover | medaglia d' argento per il genovese Sayf

Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, l'artista genovese Sayf si è piazzato al secondo posto nella classifica, preceduto da Ditonellapiaga e TonyPitony. La competizione ha visto vari artisti esibirsi con reinterpretazioni di brani noti, e Sayf si è distinto raggiungendo la medaglia d'argento. La serata ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico presente.

È arrivato secondo in classifica, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony, l'artista genovese Sayf alla serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle cover.Il giovane rapper si è esibito insieme a Mario Biondi e Alex Britti sulle note di “Hit the Road Jack” di Ray Charles. Una versione che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese SayfOggi, giovedì 26 febbraio, è il giorno della terza serata del Festival di Sanremo 2026: a esibirsi saranno i 15 cantanti che non hanno calcato il... Sanremo 2026: anche il genovese Alfa alla serata cover, ecco cos'ha cantato e con chiGenova è ben rappresentata alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover. Duetti Sanremo 2026 #musica #parodia Una selezione di notizie su Sanremo. Temi più discussi: Serata Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa; Sanremo 2026, serata cover: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, le pagelle della quarta serata con le cover e i duetti; La scaletta della serata cover - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it. Arisa a Sanremo 2026: il look della quarta serata delle cover è un inno alla leggerezza che danza insieme alla sua vocePer la serata dei duetti, Arisa a Sanremo 2026 sceglie di indossare Ports 1961, in una combinazione eterea che insiste sul movimento. Con lei il coro del Teatro Regio di Parma ... vogue.it Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata cover con TonyPitony: i momenti salienti e cos’è successoPoco dopo le 01:30 si arriva al termine della quarta serata di venerdì 27 febbraio: Carlo Conti insieme a Laura Pausini, Alessandro Siani e Bianca Balti ha chiamato sul palco il Presidente della Regio ... fanpage.it La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com