La Statale fa il pieno di progetti di ricerca finanziati dal Ministero
La Statale di Milano si conferma leader in innovazione, ottenendo un notevole successo nella terza edizione del Fondo italiano per la scienza. Con 475 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, l'ateneo si distingue come primo in Lombardia e quarto in Italia per numero di progetti di ricerca finanziati, rafforzando il suo ruolo di eccellenza nel panorama accademico nazionale.
