La Statale di Milano si conferma leader in innovazione, ottenendo un notevole successo nella terza edizione del Fondo italiano per la scienza. Con 475 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, l'ateneo si distingue come primo in Lombardia e quarto in Italia per numero di progetti di ricerca finanziati, rafforzando il suo ruolo di eccellenza nel panorama accademico nazionale.

© Milanotoday.it - La Statale fa il "pieno" di progetti di ricerca finanziati dal Ministero

La Statale di Milano è il primo ateneo lombardo, e il quarto in Italia, per numero di progetti finanziati dal Fondo italiano per la scienza, terza edizione, con uno stanziamento complessivo di 475 milioni dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur).Più di 23 milioni Il Ministero ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Ricerca, oltre 43 milioni al Veneto: finanziati 7 progetti di UniVr

Leggi anche: Ricerca: dal Ministero oltre 26 milioni di euro per sostenere progetti di Università, Normale e Sant'Anna

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Da Bruno Euronics c’è l’occasione delle feste: ! Dal 12 dicembre fai il pieno di regali https://www.euronics.it/volantinoflyerId=202512_10064 Strada Statale 114, Km 6.200 - Messin - facebook.com facebook