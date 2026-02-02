Cosa ho rifatto Samira Lui dopo quelle voci la verità sulla chirurgia estetica

Samira Lui rompe il silenzio e racconta cosa ha rifatto sul suo volto. Dopo settimane di voci e speculazioni, la conduttrice svela i dettagli sulla chirurgia estetica che ha deciso di fare. La sua immagine, sempre più presente nelle case degli italiani, si arricchisce ora di una verità che molti aspettavano.

La sua immagine è ormai entrata nelle case di milioni di telespettatori, grazie a una presenza elegante e sorridente che accompagna ogni sera uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Negli ultimi mesi, però, attorno a Samira Lui si è acceso un dibattito inatteso, legato non tanto al lavoro quanto al suo aspetto fisico, diventato improvvisamente oggetto di commenti e supposizioni sui social. La giovane conduttrice, oggi uno dei volti più riconoscibili accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, ha deciso di affrontare la questione senza filtri. Lo ha fatto davanti alle telecamere di Verissimo, nell'intervista andata in onda domenica 1 febbraio, scegliendo un tono diretto e ironico per rispondere a chi l'ha definita "rifatta".

