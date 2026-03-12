Russia alla Biennale Giuli chiede le dimissioni dal cda di Tamara Gregoretti

Il ministro della Cultura ha chiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal consiglio di amministrazione della Biennale, opponendosi alla decisione del presidente della manifestazione. La richiesta arriva in seguito a una decisione presa dall'ente, che ha suscitato reazioni e discussioni tra i vari protagonisti coinvolti. La vicenda riguarda direttamente le figure istituzionali e le loro posizioni sulla gestione dell’evento.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, contrario alla decisione del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco di non sollevare obiezioni alla riammissione della Russia, al punto da disertare la presentazione del Padiglione Italia, ha chiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti, giornalista e autrice televisiva, componente del cda. Lo riporta il Corriere della Sera. La sua colpa? Essersi espressa a favore della riapertura del Padiglione russo per la 61esima edizione dell' Esposizione internazionale d'Arte che inizierà il 9 maggio. Con la fuoriuscita di Gregoretti resterebbero nel cda – oltre a Buttafuoco – vicepresidente Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, pure lui a favore della riammissione della Russia (come «difesa della democrazia»), e il governatore del Veneto, Alberto Stefani, esponente della Lega.